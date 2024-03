Crolla il tetto di un'abitazione dopo un incendio: nessuna persona coinvolta

Un incendio in abitazione ha chiamato all'intervento i vigili del fuoco, nel primo pomeriggio di giovedì, a Cologna Veneta.

Erano circa le 13.15 quando i pompieri giunti da Legnago e Verona con un autopompa, un autobotte e un autoscala, si sono messi al lavoro in via Tiro a segno, dove un rogo si era sviluppato in una palazzina singola disabitata disposta su due piani con sottotetto. Le fiamme, di cui ancora non si conoscono le cause, hanno interessato dei mobili che si trovavano nelle camere al primo piano e una porzione di circa 50 metri quadrati di tetto che è crollato a causa dell'incendio.

I vigili del fuoco si sono messi all'opera per spegnere i focolai presenti al primo piano e le fiamme che stavano interessando le travi del tetto: le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle ore 15.30: nessuna persona persona risulta essere rimasta coinvolta nel rogo.