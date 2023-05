Girolamo Lacquaniti è il nuovo Vicario del Questore di Verona

Un nuovo cambiamento è stato registrato in queste ore ai vertici delle forze dell'ordine scaligere. Oggi, 2 maggio, si è insediato il nuovo Vicario del Questore di Verona: si tratta del dottor Girolamo Lacquaniti, che ha lasciato l'incarico di dirigente della polizia stradale di Verona che occupava dal settembre 2015.

Laureato in Giurisprudenza, Lacquaniti è stato accolto dai dirigenti di lungadige Galtarossa nella riunione presieduta dal Questore Massucci, durante la quale sono state affrontate le tematiche operative dei prossimi giorni, a partire dai servizi previsti per la partita che andrà in scena allo stafio Bentegodi alle ore 21 di mercoledì tra Hellas Verona e Inter.

Il Questore inoltre ha voluto affrontare subito con il Vicario quelli che sono gli obiettivi e le strategie di medio periodo: professionalità, cortesia e rigore, sono le tre parole d'ordine per la polizia veronese.