Covid a Verona, il dg Ulss 9 Pietro Girardi in diretta: «Tasso di positività sta aumentando, è un brutto segnale»

Il Direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi è intervenuto questa mattina, giovedì 9 dicembre, per fornire alcune importanti informazioni in merito alla campagna vaccinale contro Covid-19 nel territorio di Verona e relativa provincia. Il dg Pietro Girardi ha spiegato che ad oggi si è ormai giunti ai numeri della terza ondata con la differenza però che oggi si stanno frequentando soprattutto gli ambienti al chiuso, essendo inverno.

«La curva sta aumentando, - ha quindi spiegato il dg Pietro Girardi - in particolare il brutto segnale è che il tasso di positività sta aumentando, nell'arco di una settimana siamo cresciuti del 10%, passando dall'1,2% al 2,3%. Questo significa che i nostri ospedali saranno via via sempre più impegnati, anche se ad oggi a Verona siamo in una situazione migliore rispetto ad altre province del Veneto».

Il dg ha poi sottolineato: «La situazione nelle scuole sta iniziando ad essere pesante, è forse la situazione un po' più critica». In merito alla campagna vaccinale, il dg Pietro Girardi ha annunciato che «già dalla prossima settimana dovrebbero esserci almeno un paio di punti per la vaccinazione in più, stiamo cercando di intervenire per evitare le code che oggi all'esterno sono anche più spiacevoli». Inoltre, ha aggiunto il dg:, «dal 16 dicembre anche a Verona, come nel resto della Regione, inizieranno le vaccinazioni in età pediatrica, ci sarà anche sicuramente la collaborazione dei pediatri di libera scelta».

Uno dei nuovi centri di vaccinazione della popolazione, ha chiarito il dg Ulss 9 Scaligera, dovrebbe essere nel Comune di Valeggio sul Mincio. Un'altro dovrebbe essere aperto in Borgo Roma e, forse, anche un secondo in città a Verona gestito dall'Ulss 9 Scaligera.