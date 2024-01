Gatto resta incastrato nell'intercapedine del muro: i vigili del fuoco aprono una breccia e lo salvano

Erano circa le 11.30 di martedì, quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Colognola ai Colli per soccorrere un gattino rimasto incastrato in un intercapedine muraria di un'azienda in via Colomba.

Dal distaccamento di Caldiero si sono diretti sul posto 5 operatori con un mezzo, i quali hanno individuato il malcapitato felino e aperto una breccia nel muro interno per liberarlo e riconsegnarlo alle cure dei preoccupatissimi proprietari.

Un'operazione di salvataggio che si è conclusa intorno alle ore 13.