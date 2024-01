Furto di cellulare sul treno, ladro rintracciato dal gps e arrestato

Nei giorni scorsi, una ragazza che studia medicina all'università di Verona ha subìto il furto del cellulare, ma grazie al gps e all'aiuto delle forze dell'ordine è riuscita a rintracciare il ladro e a recuperare lo smartphone.

È finita bene la disavventura vissuta da una studentessa trentina, riferita da TrentoToday. A Trento, la giovane era salita sul treno della linea Bolzano-Verona per raggiungere il capoluogo scaligero, dove studia all'università. Accomodata sul sedile del vagone, la ragazza si è accorta di non avere più il cellulare. E per ritrovarlo, la giovane ha acceso il computer portatile e con l'applicazione del gps ha scoperto che lo smartphone era sul treno.

La vittima del furto ha quindi avvisato il capotreno, il quale si è messo alla ricerca del telefonino con i carabinieri. Facendo squillare il continuazione il telefono rubato, i militari hanno scoperto che l'oggetto si trovava nella borsa di un ragazzo. Il giovane è un 22enne, già noto alle forze dell'ordine, ed è stato arrestato per furto aggravato. Mentre lo smartphone è stato restituito alla studentessa.