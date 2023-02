Rubavano portafogli dalle auto e ripulivano subito le carte di credito: tre in manette

Due uomini ed una donna sono finiti in manette con le accuse di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. A trarli in arresto, come disposto dal gip di Verona su richiesta della procura, sono stati i carabinieri della stazione di Parona di Valpolicella, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Salerno.

L'indagine dell'Arma trae origine dalla denuncia di un primo furto consumato su un’auto in sosta lungo una pubblica via della città, durante il quale i tre individui, in concorso tra loro, sarebbero riusciti ad impossessarsi di un portafogli lasciato incustodito nel vano porta oggetti, contenente varie banconote e carte di pagamento. Subito dopo il furto, le carte di credito sarebbero state immediatamente utilizzate dal trio, che si sarebbe recato in una tabaccheria ed avrebbe effettuato ben 8 transazioni, prima che il titolare potesse accorgersi di essere stato derubato e bloccare quindi i prelievi. Grazie alle immagini di videosorveglianza però, i militari sarebberi riuscito immediatamente a dare un volto ai tre ladri, già noti alle forze dell’ordine per i loro numerosi precedenti penali e di polizia.

Dall'attività investigativa sarebbe poi emerso che qualche giorno prima uno dei tre si sarebbe reso protagonista di un altro analogo furto di portafogli abilmente sottratto dalla vettura del titolare di una tabaccheria, parcheggiata davanti al suo esercizio. E con lo stesso modus operandi, in altra e successiva circostanza, il "ladro seriale di portafogli su vetture non chiuse" era riuscito ad impossessarsi di altre carte di credito.

Dalle immagini di videosorveglianza lo stesso titolare era poi stato in grado di riconoscere l’autore del furto in un suo vecchio cliente e qualche giorno dopo ha avvisato le forze dell'ordine, quando per caso si era imbattuto nell'individuo in corso Milano: anche in questa circostanza però, dopo che le carte di credito rubate erano state utilizzzate per effettuare tutta una serie di transazioni e indebiti prelievi di denaro.

Ma proprio grazie all’analisi della serialità dei furti e del consolidato modus operandi, oltre ai riconoscimenti operati anche con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a ricostruire e formulare un chiaro quadro accusatorio nei confronti dei tre, che ha così permesso al gip del tribunale di Verona di emettere la misura di custodia cautelare in carcere.