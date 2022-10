Furti a Verona. "Topo d'auto" colto con le mani nel sacco dai carabinieri

Dopo le recenti segnalazioni di furti su auto avvenuti nel centro storico cittadino, i carabinieri della compagnia di Verona si sono messi all'opera e hanno messo in piedi alcuni servizi per contrastare il fenomeno, i quali hanno dato i loro frutti. La scorsa notte infatti, le pattuglie della sezione radiomobile sarebbero riuscite a sorprendere ed arrestare, in flagranza del reato di tentato furto aggravato, un 35enne italiano già noto alle forze dell'ordine, mentre rovistava nel vano porta oggetti di una Renault Clio dopo averne spaccato il finestrino anteriore. Poco prima inoltre si sarebbe impossessato, da un'altra auto poco più distante, del frontalino di una radio.

Il tutto si sarebbe verificato intorno alle ore 1. L'uomo si sarebbe aggirato e soffermato a scrutare in modo sospetto i veicoli in sosta in via Sacra Famiglia e quando i carabinieri lo hanno individuato, sarebbe stato ancora intento a frugare sul mezzo posteggiato, seduto sul sedile del passeggero. Il suo tentativo di fuga sarebbe stato subito sventato dai militari, i quali avrebbero recuperato accanto a lui, riversa a terra vicino ai frammenti di vetro del finestrino appena spaccato, una bicicletta che risultava rubata due giorni prima, con modalità analoghe, da un'auto in viale Galliano, oltre al frontalino della radio prelevato poco prima da una Fiat Punto che si trovava ad una cinquantina di metri di distanza. Il 35enne inoltre avrebbe avuto con sé uno zainetto contenente l’armamentario del perfetto "topo d’auto": pinza giratubi, cutter, cacciaviti e coltellino multiuso.

Accompagnato in caserma, ha atteso nelle camere di sicurezza in attesa di comparire in tribunale per il rito direttissimo: convalidato il provvedimento, il giudice ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana, rinviando l’udienza al prossimo gennaio.