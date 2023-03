Violento frontale fra auto sul cavalcavia a Verona: due feriti in ospedale

Poteva avere conseguenze ben peggiori il violento incidente stradale avvenuto nella tarda serata di mercoledì sul cavalcavia di via Legnago a Verona, con i soccorritori che quando sono arrivati sul posto si sono trovati davanti ad una scena drammatica, con due veicoli distrutti sulla carreggiata.

Erano circa le ore 23, quando una Mercedes ed una Jeep si sono scontrate frontalmente, costringendo all'intervento i vigili del fuoco e il personale del 118 con ambulanze ed automedica, che hanno condotto le due persone rimaste ferite all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo.

Sul posto anche il personale del reparto Motorizzato della polizia locale di di Verona, che ha svolto gli accertamenti del caso per risalire alle cause del sinistro.

Dal Comando di via del Pontiere sottolineano come la striscia di incidenti non accenni a fermarsi in questo 2023: il "contatore" della polizia locale infatti parla già di 234 sinistri in 60 giorni dall'inizio dell'anno, 4 al giorno in media.