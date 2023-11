Lotta all'evasione fiscale: Verona e Fumane tra i Comuni più "virtuosi" del Veneto

Nel corso del 2022, nei Comuni veneti sono stati recuperati 184.602 euro dalla lotta all’evasione e all'elusione fiscale, mentre nel 2023 lo Stato ha erogato la metà di questa cifra, 92.301 euro, a 18 amministrazioni comunali della nostra regione, quale contributo per la loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale.

È l'ufficio studi della Cgia di Mestre a fare il punto sulla situazione in regione. La legge prevede che tale riconoscimento sia pari al 50% dell’imposta recuperata dall’Agenzia delle Entrate, in seguito alle "segnalazioni qualificate" ricevute proprio dai Comuni. Si tratta di un'azione in chiave antievasione, che riguarda solo alcuni tributi statali come Irpef, Ires, Iva, imposte di registro/ipotecarie e catastali.

Nel 2022, spiega la Cgia, «il Comune veneto più "virtuoso" è stato Jesolo, che ha ricevuto un contributo per la sua attività di contrasto all’evasione erariale pari a 21.526 euro. Seguono Verona con 21.342 euro, Venezia con 12.926 euro, Schio (Vicenza) con 7.693 euro e Fumane con 5.990 euro».

Dei 92.301 euro di contributo relativi al 2022, 41.533 sono stati erogati in virtù delle segnalazioni fatte da quattro Comuni capoluogo di provincia, mentre i rimanenti 50.768 euro dalle altre amministrazioni comunali presenti in Veneto. «Si ricorda - aggiungono da Cgia - che nella nostra regione i Comuni sono 563 e il 52%circa ha meno di 5 mila abitanti. Ad aver contribuito a recuperare almeno un euro sono stati solo 18 Comuni (pari al 3,2% del totale), mentre gli altri 545 non hanno "portato" a casa nemmeno un euro. Uno score in linea con quanto successo a livello nazionale».