Donna aggredita sotto casa e ferita da un uomo armato di coltello: indaga la polizia

Sono in corso le indagini da parte della questura di Verona sull'aggressione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato nel quartiere Santa Lucia.

Una donna infatti stava rientrando alla propria abitazione, quando sarebbe stata assalita da un uomo armato di coltello con il volto parzialmente coperto da una mascherina. La vittima avrebbe riportato ferite al braccio e alla spalla, ma sarebbe riuscita a far scappare l'aggressore mettendosi ad urlare: successivamente è stata soccorsa dal personale sanitario e medicata al Pronto Soccorso di Borgo Trento. Le sue condizioni, fortunatamente, non desterebbero preoccupazioni.

Sarà ora compito della polizia di stato rintracciare l'individuo e fare luce sulla vicenda, dal momento che attualmente non è chiaro il motivo dell'aggressione: non ci sarebbe stato infatti alcun tentativo di rapina.