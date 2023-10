Telecamere comunali danneggiate in stazione: due giovani denunciati dalla polizia locale

Sono stati identificati e denunciati in stato di libertà dalla polizia locale, i presunti autori del danneggiamento di due telecamere comunali posizionate nei paraggi della stazione ferroviaria di San Martino Buon Alberto, avvenuto nel mese di agosto. L'episodio aveva creato non poco clamore nei corridoi del palazzo comunale, dal momento che si trattava di due costosi dispositivi facenti parte del complesso sistema di videosorveglianza predisposto a tutela del territorio e della incolumità pubblica. A finire nei guai sono stati due giovani residenti nel Comune, i quali sono stati ritenuti gli autori del gesto.

«La polizia locale - commenta il vicesindaco Mauro Gaspari - si è da subito attivata per individuare gli autori del reato, e, proprio grazie alla visione delle immagini registrate da un ulteriore dispositivo di videosorveglianza, prima che anch’esso venisse danneggiato dalla coppia, è stato possibile riconoscere i due ragazzi, entrambi residenti nel Comune. Gli autori di questo grave episodio sono purtroppo soggetti già noti all’interno del nostro territorio comunale ed alle Forze di Polizia. Malgrado la giovane età di uno di essi, è giusto che riparino all’errore commesso».

Soddisfatto anche il sindaco Giulio Furlani: «Un ottimo risultato per il quale il mio plauso va naturalmente alla nostra polizia locale, da sempre attenta e presente sul territorio, che ha infatti prontamente individuato e denunciato gli autori del fatto. Oltre a questo mi auguro che, con il supporto del nostro ISAC, si possa instaurare un percorso per aiutare questi giovani prima che sia troppo tardi, magari con l’inserimento in programmi di recupero, anche se naturalmente il ruolo essenziale dovrebbero svolgerlo in primis le famiglie. Permane l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti della tutela della cittadinanza e del patrimonio pubblico: fondamentale in questo senso risulta il contributo del sistema di videosorveglianza, in costante aggiornamento, e della popolazione residente, sempre più attenta e collaborativa nelle segnalazioni».