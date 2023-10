Controlli sul lago: fermato vicino a Gardaland con un etto di cocaina, finisce in manette

Quello appena trascorso è stato un altro fine settimana di controlli sulla sponda orientale del lago di Garda, dove i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Peschiera del Garda, insieme al personale SIO del 4° battaglione carabinieri di Mestre, hanno svolto la propria attività sottoponendo a verifica 26 mezzi e 38 persone, 2 delle quali sono state segnalate in prefettura per possesso di droga. Inoltre sono stati sequestrati complessivamente 15,4 grammi di hashish e circa 6 grammi di marijuana.

Per quanto riguarda invece la circolazione stradale, sono state contestate 3 violazioni al codice della strada ed è stata ritirata una patente.

Durante questo servizio, sono scattate le manette per un 35enne di origine slovena con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. L'uomo infatti sarebbe stato fermato nei pressi di Gardaland e trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina, oltre a 2780 euro.

Arrestato, al termine delle formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Un altro individuo è stato denunciato in stato di libertà per possesso di un coltello e multato per avere avuto con sè 1 grammo di cocaina e 2 grammi di marijuana a uso personale.