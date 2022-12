Acquisti online per Natale e Capodanno, i consigli anti-truffe della polizia postale

Un saluto dalla polizia ferroviaria e tanti consigli dalla polizia postale di Verona.

A salutare è il comandante della Polfer di Verona, Trento e Bolzano Carlo Musti che dal mese prossimo lascerà il suo incarico per ricoprire quello di questore di Aosta.

I consigli, invece, giungono dalla polizia postale scaligera in occasione del Natale. In questo periodo aumentano gli acquisti di regali per amici e parenti e quindi sale il rischio di incorrere in potenziali truffe, complici anche la ricerca di offerte a basso costo e i tempi ristretti. E dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe online, la polizia postale ha messo a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete e la tutela dei dati personali.

Nei primi undici mesi di quest’anno la polizia postale ha trattato più di 14mila casi di truffe online in tutta Italia di cui oltre il 60% è costituito, come tipologia, proprio dalle truffe nel commercio elettronico. Le segnalazioni ricevute e le denunce hanno richiamato l’attenzione della polizia postale, che ha potenziato ogni utile strumento per indirizzare l'utenza ad un uso appropriato della rete e degli strumenti di pagamento online, così da contrastare le truffe messe in atto su internet. Si tratta di consigli particolarmente utili specialmente in vista del Natale e del Capodanno.

Il centro operativo sicurezza cibernetica della polizia postale ha raccolto questi suggerimenti in un opuscolo utile per muoversi tra i negozi online. Il vademecum è disponibile sul sito della Polizia di Stato, sul portale online del Commissariato di Pubblica Sicurezza e sulle pagine Facebook e Twitter.

Ecco dunque la guida sicura della polizia postale per gli acquisti online: