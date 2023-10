Circo pianta le tende a Sona e gli animalisti mettono nel mirino il primo cittadino

«A Sona si è attendato il Circo Africa, titolare è uno dei molti Orfei. Il circo vanta tra gli animali detenuti: tigri, cavalli, leoni, coccodrilli, bisonti... tutti animali strappati al loro ambiente, che in genere non hanno neppure mai visto, e costretti ad eseguire esercizi assurdi imposti loro con la violenza, e vivere in condizioni totalmente contrarie alle loro caratteristiche psicofisiche ed etologiche».

È questa la nota del gruppo Centopercentoanimalisti, che nella serata del 23 ottobre ha affisso uno striscione sull’insegna luminosa nei pressi dell’entrata del Comune di Sona con un messaggio per il primo cittadino: "Sindaco... Al circo gli animali non si divertono!"

«C'è anche un patetico ippopotamo - prosegue la nota -, e si può immaginare quanto viva bene costretto in una vasca poco più grande di lui. Il circo con Animali è una situazione di violenza , sofferenza e sfruttamento.

Come spettacolo è il più diseducativo possibile, eppure molti ci portano i bambini, che al circo possono imparare solo a divertirsi sui maltrattamenti inflitti a chi non può difendersi.

Per tutti questi motivi, riteniamo che il sindaco di Sona dovrebbe riflettere prima di concedere spazi e autorizzazioni ai circensi per attendarsi. E tutti coloro che pagano il biglietto per assistere alle serate, dovrebbero rendersi conto che sono complici degli aguzzini».