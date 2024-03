Domenica c'è Hellas-Milan: blitz degli animalisti al Bentegodi contro Ibra

Martedì 12 marzo in prima serata, i militanti del movimento Centopercentoanimalisti hanno affisso uno striscione sull’entrata ospiti dello stadio Bentegodi a Verona. «Il Milan domenica prossima affronterà la squadra dell’Hellas, nel nostro mirino però non c’è la gloriosa squadra di Milano, ma uno dei suoi dirigenti: Zlatan Ibrahimović». Spiegano gi animalisti, che poi proseguono: «Zlatan Ibrahimovic, come è noto, è tornato al Milan come dirigente o consulente. L’ex calciatore ha una "passione" vergognosa: la caccia.

Per questo ci siamo occupati più volte di lui. Ibrahimovic non è un cacciatore come tanti: è un vero maniaco, che si è posto come fine di ammazzare più animali possibili in ogni parte del mondo (lo ha detto lui). E lo fa: assieme alla gentile consorte passa il tempo libero in viaggi della morte, assassinando animali di ogni specie. Per non parlare dell'isola che ha comperato nel Baltico, ed ha popolato di animali che si diverte a uccidere con i suoi amici (Göring aveva fatto qualcosa del genere, ma molto più in piccolo)».

«Cosa pensare di un individuo del genere che si è pure vantato di aver ucciso il re della foresta ostentato in casa come un trofeo?», hanno concluso da Centopercentoanimalisti.