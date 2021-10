Cade da un'altezza di 10 metri mentre pratica arrampicata sportiva in palestra

È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, a Verona, il praticante di arrampicata sportiva caduto questo pomeriggio, 29 ottobre, da un'altezza di 10 metri. L'infortunio è capitato nella palestra King Rock, in Via Ca' di Mazzè, intorno alle 17.30, e su come sia avvenuto stanno indagando i carabinieri. La persona caduta dalla palestra di arrampicata è stata soccorsa dal 118, che sul posto ha inviato un'ambulanza e un'auto medica.