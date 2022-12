Banchetto di Santa Lucia non regolare sul Liston: scattano sequestro e sanzione

I controlli di tipo amministrativo della polizia locale di Verona per la tradizionale Fiera di Santa Lucia che si tiene in piazza Brà, hanno portato gli agenti ad accertare che un banco installato sul Liston era gestito abusivamente da ditta non intestataria dei relativi titoli.

Dalle verifiche eseguite sarebbe emerso infatti che l'attività, che doveva essere gestita da ditta individuale intestata a cittadino italiano, era invece gestita abusivamente da altra ditta individuale, di un altro cittadino italiano residente in Puglia.

Per tale motivo la polizia locale ha proceduto immediatamente a far cessare l'attività e a sottoporre a sequestro cautelare le merci esitate tra cui ombrelli, biancheria per la casa, articoli di abbigliamento vario, per un valore stimato di 6 mila euro circa.

Il gestore abusivo è stato inoltre sanzionato per l'illecita attività con un ulteriore verbale di oltre 5 mila euro. Ulteriori sanzioni saranno notificate alla ditta "cedente", compresa l'esclusione dalle prossime edizioni.