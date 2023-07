Manovra sbagliata nel porto di Peschiera e con l'auto finisce nel Lago di Garda

È stata salvata in tempo la donna che oggi pomeriggio, 1 luglio, è finita con l'auto nelle acque del Lago di Garda. La conducente ha rischiato l'annegamento, ma i soccorritori sono riusciti a portarla a riva. Con l'ambulanza, poi, gli operatori del 118 l'hanno trasportata all'ospedale di Peschiera dove è stata ricoverata in codice giallo.

Momenti, dunque, molto concitati intorno alle 13 di questo pomeriggio nella zona del porto di Peschiera del Garda. Per cause al vaglio dei carabinieri, una donna al volante della sua auto ha sbagliato una manovra nel parcheggio e con il veicolo è caduta in acqua.

L'allarme è stato immediato ed anche l'intervento di carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e 118 è stato rapidissimo. La guidatrice, rimasta nella sua vettura, è stata estratta e portata in salvo. La donna non ha perso conoscenza e non ha riportato gravi lesioni, ma per sicurezza è stata portata comunque in ospedale.

I pompieri si sono poi occupati del recupero dell'auto, supportati da carabinieri ed agenti che hanno temporaneamente interdetto l'accesso al porto.