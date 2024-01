Spaccio di droga: arrestato un trentaquattrenne a Padova

Durante le scorse ore un cittadino tunisino di 34 anni che risulterebbe «irregolare» e già «noto alla giustizia», è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato in via Sorio a Padova. In base a quanto viene riferito da PadovaOggi che ripercorre le operazioni di polizia eseguite nella giornata del 31 dicembre, l'uomo in questione sarebbe stato notato dai poliziotti accostarsi ad un’auto e successivamente, dopo un cenno d’intesa col conducente, spostarsi nella vicina via Allegri e lì «consegnare al medesimo individuo un involucro, ricevendo in cambio delle banconote».

Una volta fermati e controllati entrambi i soggetti, il conducente avrebbe quindi consegnato ai poliziotti una «dose di cocaina appena acquistata», mentre il cittadino straniero sarebbe stato trovato «ancora in possesso della somma di 40 euro», ritenuta dalla polizia «provento dell’attività di spaccio».

L’acquirente sarebbe un trentottenne di Verona, il quale avrebbe ammesso il singolo acquisto, ma avrebbe poi anche riferito di «aver già comprato cocaina dallo stesso pusher in almeno altre tre precedenti occasioni». A lui gli agenti avrebbero inoltre elevato una «contravvenzione al codice della strada» perché «privo di patente al seguito». Il cittadino straniero è stato invece arrestato e poi messo a disposizione dell’ufficio immigrazione.