Alluvione nelle Marche, Bottacin in sopralluogo nelle zone di Senigallia e Ostra

«Ho voluto essere oggi nelle Marche perché, come Regione del Veneto, desideravamo dare un segnale concreto della nostra vicinanza in un momento difficilissimo per questa terra e per i suoi abitanti», ha detto l'assessore della Protezione Civile del Veneto

«Ho avuto modo di incontrare prima il sindaco e l’Amministrazione comunale di Senigallia e poi moltissimi volontari partiti dalla nostra Regione, che sono arrivati qui con sette colonne mobili, una per provincia, e che stanno operando da alcuni giorni in un territorio gravemente ferito dall’eccezionale maltempo».

Sono le parole dell’assessore della Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin, dopo il sopralluogo che ha tenuto nel comune di Senigallia venerdì.

«Successivamente mi sono recato ad Ostra, altro comune che, nei giorni scorsi, ha vissuto l’Apocalisse. Ho apprezzato molto i ringraziamenti - prosegue l'Assessore - che il sindaco di Senigallia ha rivolto ai volontari della Protezione Civile del Veneto: una regione, la nostra, in cui operano 511 organizzazioni che sono state, ancora una volta, magistralmente coordinate, garantendo una risposta concreta ai cittadini marchigiani che mi hanno fermato per strada ringraziando il Veneto e i loro volontari.

Ho voluto essere oggi nelle Marche perché, come Regione del Veneto - ha ribadito -, desideravamo dare un segnale concreto della nostra vicinanza in un momento difficilissimo per questa terra e per i suoi abitanti. Per questo, quando è accaduto il disastro, la Regione ha immediatamente manifestato la disponibilità del Veneto a mettere in campo uomini e mezzi della Protezione Civile. Come ho evidenziato alle autorità locali, il Veneto è pronto a garantire ulteriori supporti nel caso ce ne fosse bisogno, come già condiviso anche con il Presidente»