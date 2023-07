Agenti ostacolati durante arresti e fermi. «Tensione sociale da attenzionare»

L'assessora alla Legalità e Sicurezza Stefania Zivelonghi è intervenuta in merito agli ultimi episodi che hanno riguardato la polizia di stato e la polizia locale, in stazione Porta Nuova e in cento storico

I recenti episodi avvenuti a Verona, che hanno visto gruppi di individui osteggiare alcune operazioni delle forze dell'ordine, non sono passati inosservati. Due di questi hanno visto preso di mira il personale della polizia di stato scaligera nella zona della stazione di Porta Nuova, mentre l'ultimo si è verificato in via Roma mentre gli agenti della polizia locale stavano svolgendo il proprio dovere.

Su questo tema è intervenuta nelle ultime ore l’assessora alla Legalità e Sicurezza del Comune di Verona, Stefania Zivelonghi, la quale ha sottolineato che «l'Amministrazione tenuto conto degli avvenimenti che vengono registrati negli ultimi tempi, con riferimento ad interventi da parte di soggetti che cercano di impedire o ostacolare le azioni sia della polizia di stato che della polizia locale, prende atto di situazioni che denotano una tensione sociale da attenzionare. L’Amministrazione è altresì vicina a tutti coloro che operano per la salvaguardia della legalità, agli agenti e a tutti quanti sulle nostre strade lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini. L’auspicio è che tutte le istituzioni facciano quadrato nel monitorare e nel governare per quanto possibile questi fatti che, come dimostrato anche dagli eventi francesi, vanno anticipati, prevenuti e gestiti con lungimiranza, e attenzione soprattutto agli aspetti sociali della convivenza civile».