Crea il caos in via Roma, interviene la polizia locale e in suo aiuto arrivano dei suoi concittadini: denunciato

Dopo gli episodi segnalati nei giorni scorsi ai danni degli agenti della polizia di stato, presi di mira da alcuni cittadini stranieri durante un arresto in stazione Porta Nuova, è toccato questa volta alla polizia locale di Verona gestire una situazione complicata, in questo caso nel pieno centrocittà.

Impegnato in questi giorni in numerosi interventi tra via Roma e piazza Brà, il personale del Comando di via del Pontiere venerdì ha denunciato un cittadino marocchino, che si sarebbe reso protagonista di gesti di intemperanza nei confronti dei passanti, degli agenti e del personale sanitario.

Stando a quanto riferito, il giovane si trovava in via Roma e sarebbe stato fortemente alterato da alcol e stupefacenti, al punto da richiedere l'intervento di tre pattuglie, ambulanza e automedica. In suo aiuto infatti sarebbero arrivati altri suoi concittadini che gli agenti avrebbero allontanato a fatica e lo stesso, dopo una fase in cui sembrava essersi calmato, avrebbe opposto ancora resistenza, cercando la fuga.

Il giovane infine sarebbe stato bloccato grazie all'intervento di un turista: sedato e trasferito al Pronto soccorso per le cure del caso, avrebbe mantenuto ancora un atteggiamento aggressivo nei confronti del personale sanitario e degli operatori della polizia locale, che nel frattempo avevano raggiunto l'ospedale.

In suo possesso sarebbe stata rinvenuta della droga, che è stata posta sotto sequestro penale, mentre l'individuo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.