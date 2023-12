Mercato immobiliare a Verona: valori in rialzo nei primi sei mesi del 2023

Secondo l’analisi condotta dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nei primi sei mesi del 2023 i valori immobiliari di Verona hanno messo a segno un rialzo dell’1,5%.

Le abitazioni nel cuore della città hanno visto un recupero dei valori dello 0,7%, a causa di una bassa offerta presente sul mercato, sottolineano dal gruppo. È stato notato un leggero rallentamento e un aumento delle tempistiche di vendita che interessa soprattutto gli investitori in attesa di un calo dei prezzi. Chi compra per realizzare case vacanza fa fatica a trovare immobili con le giuste caratteristiche. Le compravendite hanno interessato prevalentemente tagli molto ampi, oltre i 150 metri quadrati inseriti in contesti di pregio con affacci, spazi esterni, box e luminosi. Una soluzione da ristrutturare ha prezzi medi di 3500-4500 euro al metro quadro con punte di 5000-6000 euro al metro quadro per quelle in ottimo stato. In centro ci sono anche interventi di nuova costruzione, ottenuti nell’ex palazzo della Banca d’Italia, con prezzi medi di 5000 euro al metro quadro e top prices di 8000 euro al metro quadro. In corso anche un ulteriore intervento in stradone San Fermo, acquistabile a un prezzo massimo di 6000 euro al metro quadro.

La macroarea che cresce maggiormente è quella di Borgo Roma-Golosine (+2,8%), in seguito all’incremento dei valori del quartiere di Golosine: i prezzi intorno a 1100 euro al metro quadro rendono la zona interessante per chi ha budget contenuti, spiegano da Tecnocasa in particolare immigrati che cercano trilocali da 100-130 mila euro da acquistare con mutuo. L’appartamento ideale è il trilocale con spazi esterni che, tuttavia, è difficile da reperire in zona. Si tratta di un quartiere con un’offerta abbastanza omogena, di tipologia popolare o economica degli anni ’50-60. Molti immobili, in edilizia convenzionata, sono stati riscattati nel tempo. Poche le nuove costruzioni acquistabili intorno a 2200 euro al metro quadro. Negli anni il quartiere è stato interessato da importanti lavori di riqualificazione che hanno portato alla nascita del centro commerciale Adigeo e di Eataly. Per il futuro dal Gruppo prevedono anche la riqualificazione dello scalo merci ferroviario al cui posto dovrebbe sorgere un importante parco per la città, Central Park. Sul mercato delle locazioni si registra una buona domanda, vista la vicinanza del Policlinico e dell’Università. La bassa offerta determina canoni intorno a 500-600 euro al mese per un bilocale.

Bene anche la macroarea di Borgo Trento (+1,8%) in cui viene messo in evidenza il risultato dell’omonimo quartiere e di Valdonega. Dopo il leggero aumento dei valori degli immobili, nei primi sei mesi del 2023, nel quartiere di Borgo Trento, da giugno viene avvertito un leggero rallentamento e un calo della domanda a causa dell’aumento dei tassi. Questo ha ridotto il budget delle famiglie che comprano in zona. Resistono gli imprenditori che comprano immobili da riqualificare e poi rivendere. La zona presenta una parte più signorile, compresa tra piazza Vittorio Veneto ed il Centro Storico della città, dove una soluzione ristrutturata arriva a 4000 euro al metro quadro. Sono presenti anche alcune caratteristiche soluzioni dei primi del’900, a volte in stile Liberty, molto richieste, ma non facili da reperire sul mercato. Valori più bassi per l’area compresa tra piazza Vittorio Veneto e l’ospedale di Borgo Trento dove prevalgono le soluzioni anni ’70. Ambite le abitazioni degli anni ’60 che si trovano in zona Lungadige con affaccio sul fiume, in questo caso si registrano quotazioni superiori alla media. Elevata la domanda di appartamenti, anche per la vicinanza del polo ospedaliero Confortini ma la destinazione di tanti immobili a short rent ha ridotto notevolmente l’offerta abitativa. Un bilocale arriva anche a 700-800 euro al mese. Il contratto più utilizzato per le varie agevolazioni fiscali è quello a canone concordato di anni 3+2 con cedolare secca.

Anche la macroarea di Borgo Milano-Stadio-Navigatori segnala un aumento dei valori (+1,6%) in seguito al trend positivo del quartiere di Borgo Milano in seguito a una elevata domanda e una bassa offerta. È stato rilevato un certo timore per l’acquisto di soluzioni da ristrutturare a causa dell’aumento dei costi di costruzione. Sono in corso alcuni interventi di nuova costruzione che si scambiano a prezzi medi di 2600-2800 euro al metro quadro. Ai potenziali acquirenti interessa la possibilità di ottenere risparmio energetico e sicurezza antisismica. I punti di forza del quartiere risiedono nella sua vicinanza al centro della città, nella presenza dei servizi e nella facilità di accesso alla strada Gardesana, che conduce al lago di Garda. Il quartiere negli anni è stato anche oggetto di riqualificazione con creazione di aree verdi e piste ciclabili. Le abitazioni risalgono agli anni ’70, un buon usato si attesta su 1400 euro al metro quadro. Difficoltà si segnalano sul mercato degli affitti dove si registra una notevole domanda ma una bassa offerta dal momento che i proprietari si stanno orientando sempre più verso la casa vacanza.

Infine, viene segnalata l’area di Borgo Venezia che mette a segno un aumento dei valori dell’1,2%.

Ci sono prezzi stabili nel quartiere di Madonna di Campagna. La ricerca di case interessa soprattutto le famiglie che desiderano tagli di ampia dimensione e che spesso ricorrono al mutuo per acquistarla. Infatti, da dopo l’estate si nota un rallentamento dovuto alla minore disponibilità di spesa legato all’aumento dei tassi di interesse. Non ci sono molti interventi di nuova costruzione a parte alcuni presenti a San Michele Extra e Madonna di Campagna, a 2000 euro al metro quadro. Madonna di Campagna offre sia appartamenti in contesti condominiali sia soluzioni indipendenti e semindipendenti. Per una villetta a schiera si spendono intorno a 300 mila euro. Le quotazioni medie si aggirano intorno a 1600 euro al metro quadro. Piace molto Borgo Frugose, visto che offre soluzioni più residenziali, quotate intorno a 1400 euro al metro quadro. Prezzi simili anche a Molini, richiesta grazie alla presenza di soluzioni indipendenti con giardino. I prezzi mediamente più contenuti dell’area rispetto ad altri quartieri di Verona, la rende interessante anche per gli investitori che acquistano immobili da affittare o già occupati. Per un bilocale si registrano canoni medi di 500 -600 euro al mese. L’area confina con il comune di San Martino Buon Albergo dove spesso si rivolge chi non riesce ad acquistare in questo quartiere oppure ricerca soluzioni di nuova costruzione.