Bonus infissi e finestre 2024, come ottenerlo

Il bonus infissi 2024 è un’iniziativa governativa che offre agevolazioni fiscali per la sostituzione di infissi e finestre nelle abitazioni. Questo è l'ultimo anno in cui sarà disponibile.

Tipi di incentivi

Ecobonus 50%: Si concentra sulla miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Include la sostituzione di infissi esterni, portoncini d’ingresso, persiane, avvolgibili, cassonetti e scuri, purché la sostituzione sia contestuale a quella delle finestre. L’aliquota di detrazione per gli infissi e i serramenti è pari al 50%, con un limite massimo di spesa di 60.000 euro.

Bonus casa 50%: Più ampio rispetto all’Ecobonus, riguarda la ristrutturazione edilizia in generale. Include la sostituzione di infissi e serramenti. La detrazione è del 50% su una spesa massima di 96.000 euro, distribuita in 10 quote annuali.

Chi può beneficiare del bonus infissi 2024

Contribuenti soggetti all’Irpef: Sia i proprietari di case che affittano immobili possono usufruire del bonus.

Cambio degli infissi in casa di proprietà o nuovi infissi in case in affitto: Entrambi i casi sono ammissibili.

Importo totale detraibile: È possibile portare in detrazione l’importo totale, comprensivo di opere murarie e prestazioni professionali, entro il tetto massimo di 60.000 euro1.



Come richiedere il bonus infissi

Effettuare i lavori di sostituzione degli infissi e serramenti rispettando i requisiti specifici di ciascun incentivo.

Dopo aver sostenuto le spese, richiedere la detrazione fiscale tramite la dichiarazione dei redditi.

Ricorda che il termine per usufruire di questa detrazione fiscale è il 31 dicembre 2024. Se hai già iniziato i lavori o firmato un preventivo entro il 29 dicembre 2023, potresti addirittura beneficiare di una detrazione al 75%

Perchè è vantaggioso sostituire gli infissi

La sostituzione degli infissi con nuovi serramenti può portare a diversi vantaggi e miglioramenti per la tua casa. Ecco alcune ragioni per cui potresti considerare di cambiare gli infissi:

Efficienza energetica: I nuovi infissi sono progettati per essere più efficienti dal punto di vista energetico. Le finestre moderne hanno vetri a bassa emissività (vetri basso-e) che riducono la dispersione di calore e aiutano a mantenere la temperatura interna costante. Ciò si traduce in un risparmio sui costi di riscaldamento e raffreddamento.

Isolamento acustico: Gli infissi di qualità superiore riducono il rumore proveniente dall’esterno. Se vivi in una zona trafficata o rumorosa, la sostituzione delle finestre può migliorare significativamente la tranquillità all’interno della tua casa.

Sicurezza: Le finestre obsolete potrebbero non essere abbastanza sicure. I nuovi serramenti sono dotati di meccanismi di bloccaggio avanzati e vetri rinforzati che rendono più difficile l’accesso non autorizzato alla tua casa.

Aumento del valore immobiliare: Investire in nuovi infissi può aumentare il valore della tua casa. Gli acquirenti apprezzano le finestre moderne e ben mantenute, quindi potresti ottenere un ritorno sull’investimento quando deciderai di vendere.