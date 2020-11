Come progettare una cabina armadio: le migliori idee fai da te

La cabina armadio è il sogno di tutte le donne, ma non sempre gli spazi e il budget sembra permettercelo. Non c'è credenza più falsa, in realtà la cabina armadio la puoi creare low cost e in spazi piccoli! Vediamo asseieme alcune idee

Idee per realizzare una cabina armadio

​ Cabina Armadio vetrata : Il grande vantaggio delle porte in vetro è che espandono visivamente lo spazio e consentono di vedere immediatamente i vestiti. Naturalmente, questo camerino non è adatto per il disordine.

: le tende bianche servono a separare questo camerino, dotato di cesti in rete a colonne nella zona inferiore e mensole nella zona superiore. La sua posizione di fronte al letto lo rende molto accessibile

Cabina armadio con i Pallet: per allestire una cabina armadio non serve avere molti soldi o molto spazio, e questo è il miglior test. I pallet vengono disposti in colonna, in modo che i lati siano molto utili per posizionare profumi e collane.

Cabina armadio con doppia scafalatura: da un lato la scafalatura serve per riporre i vestiti e dall'altro funge da testiera del letto . Originale, vero?

Elementi utitli per realizzare una cabina armadio

Una cabina armadio che si rispetti non può fare a meno di alcuni elementi, come:

cassetti;

reparto biancheria;

specchi;

scatole varie;

ripiani;

appendiabiti;

scarpiere.

