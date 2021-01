Superbonus 110%: i vantaggi della soluzione Alperia Bartucci a Klimahouse Digital Edition

Il Superbonus 110%, prorogato fino al 30 giugno 2022 dalla Legge di Bilancio, è un’occasione unica per il sistema Paese di ripartire dall’edilizia, affrontando nello stesso tempo la sfida ambientale lanciata dal Green Deal. Un provvedimento che richiede nuove competenze e soluzioni strutturate per rispettare i complicati requisiti delle detrazioni.

Proprio questo sarà il tema dell’intervento che giovedì 28 gennaio alle 12.00 vedrà protagonista Alperia Bartucci, leader nel campo dell’efficienza energetica, all’interno dell’edizione digitale di Klimahouse, la kermesse dell’edilizia sostenibile della Fiera di Bolzano. L’incontro online, che vedrà come relatori l’Ing. Elena Ardizzi, Regional Key Account Manager Südtirol-Alto Adige Alperia Bartucci SpA, e il Direttore del Consorzio ARO David Smaniotto, moderati dall’Ing. Davide Toselli, Regional Key Account Südtirol-Alto Adige Alperia Bartucci SpA, avrà come focus i vantaggi della soluzione proposta da Alperia Bartucci per accedere fin da subito agli incentivi fiscali.

La società offre un servizio “chiavi in mano” per il miglioramento dell’efficienza energetica di edifici e condomini, assumendosi l’impegno finanziario dei progetti, grazie alla capacità di assorbire la cessione del credito d’imposta e al meccanismo dello sconto in fattura. Operando come General Contractor, Alperia Bartucci stipula due contratti: uno di appalto nei confronti del cliente e uno di subappalto nei confronti di una delle circa 300 imprese partner presenti in tutto il territorio nazionale.

Come partecipare all'evento Klimahouse

Per partecipare all’evento online è necessario registrarsi sul sito www.fierabolzano.it/it/ klimahouse e acquistare il Digital Pass, che garantirà l’accesso alla tre giorni dedicata ai temi più caldi dell'edilizia sostenibile, online da mercoledì 27 a venerdì 29 gennaio 2021.

Alperia Bartucci occuperà anche un espositore virtuale di Klimahouse, presentando la propria gamma di servizi Sybil Solutions, sistemi di controllo avanzato di Intelligenza Artificiale e Internet of Things che creano modelli predittivi automatici in grado di soddisfare in maniera efficiente le esigenze di riscaldamento e raffrescamento e contemporaneamente di ridurre i costi, nel rispetto dei vincoli di comfort.

FOCUS ON: ALPERIA BARTUCCI

Alperia Bartucci, con sede legale a Bolzano e sede operativa a Soave (Verona), nasce a fine febbraio 2018 attraverso l’acquisizione del 60% delle azioni di Bartucci SpA da parte del Gruppo Alperia. L’azienda mette a disposizione l’esperienza acquisita in quasi 20 anni di sviluppo e progettazione di interventi di efficienza energetica, con l’obiettivo quotidiano di promuovere innovazione, garantendo risparmio energetico e riducendo gli impatti ambientali. Offre supporto in tutte le fasi di realizzazione di un progetto: dall’individuazione dell’intervento alla definizione di un business plan, dalla scelta del fornitore della tecnologia all’implementazione del progetto, dal monitoraggio delle prestazioni energetiche alla valorizzazione dei dati energetici, dall’ottimizzazione dei processi e delle strutture fino al miglioramento comportamentale. Alperia Bartucci punta sull’innovazione dedicandosi alla continua Ricerca & Sviluppo di soluzioni tecniche innovative e approcciando il mercato con nuovi modelli di business, rivolti a tutte le realtà industriali, al settore civile e residenziale, al terziario proponendo in modalità E.S.Co. soluzioni innovative e all’avanguardia in un’ottica di gestione integrata e completa.