Come proteggere la pelle dal freddo: i benefici della bava di lumaca

Chi di noi non vorrebbe avere un viso da copertina luminoso e privo di imperfezioni? Avere un viso perfetto, però, é un obiettivo che richiede tanta attenzione e cura quotidiana. Ovviamente come per tutto, la genetica conta, come é importante lo stile di vita, le abitudini e l'alimentazione. Ma, non bastano la genetica e le abitudini quotidiane per avere una pelle fresca e luminosa bisogna usare i cosmetici giusti ! Oggi parleremo infatti di un prodotto che ha rivoluzionato la cosmesi mondiale: la bava di lumaca! La bava di lumaca è un prodotto miracoloso: combatte imperfezioni, cicatrici, ripara la pelle e rende meno evidenti le smagliature. É una sostanza naturale al 100%, quindi adattissima anche per le pelli più sensibili; quando acquisti prodotti a base di bava di lumaca, opta per prodotti contenenti una buona concentrazione della sostanza e distribuiti da aziende affidabili.

La bava di lumaca è una sostanza naturale, prodotta appunto dalla lumaca, molto nutriente e idratante, è ricca di collagene, elastina, peptidi, proteine, acido glicolico, vitamina A ed E.

Proprietà:

? idrata e migliora l'elasticità cutanea;

? contrasta lo sviluppo delle infezioni cutanee ed ha una profonda azione purificante ed esfoliante, utile a combattere acne e macchie del viso;

? è lenitiva, protettiva e cicatrizzante;

? difende la pelle dall'inquinamento ambientale e contrasta il foto-invecchiamento;

? svolge un'azione anti-aging;

? stimola i processi rigenerativi cutanei dopo la cicatrizzazione delle ferite, contrastando la formazione delle cicatrici;

? previene la formazione delle smagliature.

Ma la bava di lumaca non é solo ottima per la pelle, ma anche per i capelli! Infatti viene utilizzata anche per la produzione di balsami e maschere rigeneranti. Questa sostanza naturale, infatti, li rende più forti e robusti, evitando così che si spezzino, e ne contrasta la caduta.

