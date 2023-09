Volontariato al Circolo Noi delle Golosine: riqualificato dai dipendenti REVO Insurance

REVO Insurance, nell’ambito del suo impegno per la sostenibilità ambientale e sociale, ha organizzato nella giornata di giovedì un’iniziativa che ha visto i propri dipendenti scendere in campo per riqualificare gli spazi di alcune aree comuni della sede del Circolo Noi di Verona Golosine, organizzazione no-profit che supporta i ragazzi del quartiere. Un’attività di volontariato con lo scopo di offrire un contributo concreto e utile alla comunità e al territorio. L’intervento è stato organizzato grazie alla collaborazione di Legambiente e rientra nel più ampio programma di volontariato REVOlunteer day 2023 che ha coinvolto tutti i dipendenti della Compagnia a livello nazionale, dimostrando con azioni concrete l’attenzione e la cura verso la comunità e il territorio in cui operano.

Divisi in gruppi, ciascuno con diversi ruoli, i dipendenti del quartier generale veronese di REVO sono stati protagonisti attivi di un’esperienza di volontariato durante l’orario di lavoro in sinergia il Circolo Noi. L’associazione si adopera per offrire migliori opportunità ai più giovani in quartieri difficili e organizza attività ludiche, ricreative ed educative. Nel corso degli anni, il quartiere Golosine di Verona è stato oggetto di numerose forme di abbandono e degrado. L’attività svolta da REVO nel corso della giornata di ieri aveva un obiettivo sia ambientale che sociale: consentire ai ragazzi di essere accolti in ambienti più curati e puliti, all’insegna del rispetto degli spazi comuni.

In particolare, il team di REVO Insurance ha svolto alcune delle attività di ripristino più urgenti per il Circolo: la cura del verde intorno alle recinzioni dei campi da calcio con relativa potatura di vegetazione invasiva presente sulle reti così come il rifacimento delle linee dei campi da gioco di pallavolo e di basket.

«Siamo veramente soddisfatti del lavoro svolto oggi. Ringraziamo i colleghi presenti delle nostre sedi di Verona, Milano e Genova così come i volontari di Legambiente con i quali ci auguriamo di collaborare ancora. L’impegno profuso oggi nel ripristino delle aree trascurate è lo stesso che si riflette tutti i giorni nel nostro operato al fianco dei nostri intermediari e per i nostri clienti», sottolinea Alberto Minali, amministratore delegato di REVO.

Il volontariato REVO mira a creare valore a vantaggio delle comunità locali, attraverso la partecipazione attiva dei dipendenti, coinvolti in prima persona in progetti per la salvaguardia del territorio e la coesione sociale. Per questo, REVO intende continuare a promuovere azioni simili in futuro, impegnandosi verso la comunità in cui opera.