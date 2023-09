Il valore della gentilezza, le scuole premiate con borsa di studio Tommasoli

Ieri, 26 settembre, Nicola Tommasoli avrebbe compiuto 44 anni. In suo ricordo al centro civico di Borgo Venezia che porta il suo nome, è stata organizzata una festa per la promozione di valori positivi. Vi hanno partecipato un centinaio di ragazzi e ragazze, bambini e bambine in occasione della premiazione dei vincitori della borsa di studio intitolata proprio a Tommasoli. Un momento di condivisione dei percorsi e dei progetti dove i giovani sono stati i protagonisti.

Ed è così che murales, video, disegni, testi, immagini ed elaborati realizzati dai partecipanti hanno raccontato quest’anno il "valore della gentilezza", tema scelto per la nona edizione del concorso "Borsa di Studio Nicola Tommasoli".

Una trentina le produzioni inviate, provenienti da quindici scuole di ogni ordine e grado. Le scuole vincitrici sono state: la primaria Ic Fumane Lorenzi, con le quattro classi coinvolte nel progetto di disegno “Le parole gentili”; la secondaria di primo grado Ic 17 Simeoni di Montorio, con le classi che hanno realizzato il murales-video intitolato "Gentilezza"; la secondaria di secondo grado Istituto Pasoli con il progetto "Giovani di oggi"; la scuola in ospedale con il progetto "La pizza artistica gentile"; e il carcere e scuola con le due classi che hanno creato l'elaborato "Gentilezza".

Presente, oltre ai genitori di Tommasoli, anche l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo che ha commentato: «Questi giovani e i loro lavori sono un grande messaggio di amore e di speranza. Stiamo lavorando perché questo centro, dedicato a Nicola Tommasoli, possa diventare sempre di più un punto di riferimento per le attività di tanti ragazzi e ragazze. È bello sentire dalle parole di questi giovani come il valore della gentilezza sia per loro la modalità di comportamento da porsi contro le ingiustizie, per la costruzione di una realtà che sia rispettosa degli altri. La morte di Tommasoli è una di quelle drammatiche vicende con cui la nostra città deve continuare a fare i conti e non dimenticare».

La giornata di ieri si è poi conclusa alle 21, al Polo Zanotto, con lo spettacolo "Uno strappo. Il caso Nicola Tommasoli", di Ture Magro, promosso dall'università e dal Comune di Verona.