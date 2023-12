Colpo grosso a Grezzana: vincita al Lotto nell'estrazione di martedì 19 dicembre

Lotto, a Grezzana in provincia di Verona sono stati vinti oltre 21 mila euro con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 19 dicembre, come riporta Agipronews, nel Comune di Grezzana è stata infatti centrata una vincita di oltre 21.700 euro, indovinando la cinquina del Simbolotto.

L'ultimo concorso del Lotto, in base a quanto si apprende, ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,14 miliardi in questo 2023.