Cede manto stradale, chiuso tratto di Via Saffi a Verona. Traffico deviato

Ieri pomeriggio, 4 maggio, a causa di un cedimento del manto stradale, Via Saffi a Verona è stata chiusa al traffico nel tratto che va da Via Filopanti a Via Brofferio. I controlli per il ripristino della strada sono iniziati oggi e in anticipo rispetto al piano degli interventi, Acque Veronesi sostituirà l'ultimo tratto della condotta fognaria di Via Saffi.

La condotta in questione è tra i rami più vecchi della rete fognaria cittadina, già oggetto di due interventi in punti diversi nei mesi scorsi con una prima sostituzione di oltre 200 metri di tubazioni, le cui criticità erano state confermate anche dalle videoispezioni. Controlli che più in generale hanno evidenziato almeno una ventina di chilometri di rete in condizioni critiche. Ecco perché è stato programmato un piano specifico di sostituzioni.

L'intervento su Via Saffi riguarderà gli ultimi 180 metri di tubazione ammalorata. A causa delle particolari dimensioni della condotta da sostituire i lavori inizieranno nei prossimi giorni, non appena verranno reperiti i materiali necessari.

In accordo con polizia municipale e Comune, la strada resterà chiusa al traffico ed un piano di viabilità alternativa sarà studiato, in particolare per il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico.

Acque Veronesi, intanto, è al lavoro anche in Via Nino Bixio dove si è verificato sempre un cedimento stradale ma di minore entità. L’intervento è già in corso e se non ci saranno complicazioni terminerà al massimo nella giornata di domani.

E limitazioni stradali sono in vigore anche in altri territori della provincia scaligera. Da oggi e fino al 31 maggio (esclusi festivi e prefestivi), dalle 7 alle 18, sono stati istituiti il senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della Strada Provinciale 11, al confine con la Provincia Autonoma di Trento, nel comune di Brentino Belluno. Le limitazioni sono necessarie per consentire la fresatura e l'asfaltatura della strada in seguito alla posa di linee della rete elettrica.

Infine, in questa prima settimana di maggio comincia la riasfaltatura della Strada Provinciale 25, dal confine con il Mantovano, a Roncolevà, fino a Castel D'Azzano. I lavori sono stati affidati nei giorni scorsi per un importo pari a 675mila euro. Oggetto dell'intervento saranno 7,3 chilometri distribuiti nei territori comunali di Trevenzuolo e Vigasio. Durante i lavori saranno predisposti i sensi unici alternati necessari per consentire il transito in sicurezza degli utenti della strada.