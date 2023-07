Giornata mondiale della gioventù a Lisbona, primo giorno di viaggio per i cinquanta giovani camminatori veronesi

Primo giorno di cammino per il gruppo dei cinquanta giovani veronesi che si stanno recando a piedi a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù con Papa Francesco, prevista dall'1 al 6 agosto 2023. La partenza è avvenuta alle 6.15 del mattino di giovedì 27 luglio, con temperature piuttosto fresche, da piazza dell'Obradoiro, antistante la cattedrale di Santiago de Compostela, celebre meta del "Camino" percorso da migliaia di pellegrini.

Qui, come sottolineato da una nota della Diocesi di Verona, dopo un momento di preghiera, i cinquanta giovani accompagnati da don Pietro Busti e don Riccardo Bodini hanno dato il via ufficiale al pellegrinaggio verso la Giornata mondiale della gioventù nella capitale portoghese, dove si recheranno nei prossimi giorni complessivamente 1.254 giovani provenienti da Verona e provincia.

I cinquanta volenterosi camminatori hanno percorso 21 i chilometri fino a Negreira, piccola località di origine medievale, dove i ragazzi hanno fatto il loro arrivo verso le ore 13. Si è trattato di un percorso che ha attraversato paesaggi rurali e ampi boschi, e che i pellegrini hanno intrapreso a piccoli gruppi, rispettando i tempi del cammino di ognuno.

«È stato facile orientarsi lungo la strada, - racconta Marika, una di loro - perché tutto ben segnalato dalla tipica conchiglia, simbolo del pellegrino. Inoltre ci ha colpito molto il calore e il sorriso sincero con il quale le altre persone di varie nazionalità ci salutavano con l’augurio di "Buen Camino"».

Aleggia una qual certa e pur sana agitazione tra i cinquanta pellegrini veronesi, ma anche tanto entusiasmo, ovvero i sentimenti che hanno prevalso in quella che, per molti di loro, rappresenta un’esperienza totalmente inedita (un pellegrinaggio a piedi di 150 km in 6 giorni) e che hanno intrapreso con coraggio, spirito di avventura e adattamento. Nella giornata di venerdì 28 lulgio è prevista la seconda tappa di questo itinerario, che vedrà nei prossimi giorni l’arrivo alla nota località di Finisterre, dove per tanti pellegrini di solito termina il cammino di Santiago sulle sponde dell’oceano Atlantico, toccando prima il piccolo villaggio di Olveroia.