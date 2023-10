Verona passione teatro, al via la nuova stagione degli amatoriali al Camploy: «Un progetto culturale invidiatoci da molte città»

Sei mesi di teatro amatoriale. Prende il via la nuova stagione "Verona passione teatro" organizzata dal Comune di Verona – direzione Cultura Turismo e Spettacolo con le compagnie cittadine. Al Camploy, fino al 21 aprile, il sipario si alza per 21 spettacoli, in orario sia pomeridiano la domenica che serale il sabato. Proposto un ricco programma all’insegna del divertimento e della comicità.

«Sono diversi decenni che la città di Verona ospita questa rassegna teatrale, incentrata sulla straordinaria e variegata offerta proposta delle compagnie amatoriali locali, ogni anno amata e attesa dal pubblico veronese – afferma l’assessora alla Cultura Marta Ugolini –. Un progetto culturale per molti aspetti invidiatoci da altre città, che non possono contare su un tessuto artistico amatoriale così ricco come quello veronese. Un fiore all’occhiello a cui teniamo e per il quale riserviamo, per le oltre quaranta serata in cartellone, lo speciale palcoscenico del Camploy».

La rassegna è stata presentata dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini insieme Ermanno Regattieri di Estravagario Teatro e Fabrizio Piccinato di ArteFatto Teatro.

Programma dei primi spettacoli

Fa da apripista la compagnia La Bugia, 28-29 ottobre con lo spettacolo Il club delle prime.. quasi ex.. mogli. Si continua il 4-5 novembre con la compagnia Trixtragos con Donnacce. Seguiranno, 11-12 novembre Veronamusical con Frankenstin - si può fare! e 18-19 novembre Compagnia Giorgio Totola con La Locandiera. Il cartellone completo sul sito del Comune di Verona.

«Ci accoglie una cornice prestigiosa e le compagnie sono onorate di potersi esibire sul palco del Camploy – evidenzia Ermanno Regattieri di Estravagario Teatro –. Un’opportunità riconosciuta dal Comune di Verona che ringraziamo per la preziosa collaborazione».

«Invito chi non ha mai visto il Teatro Camploy – dichiara Fabrizio Piccinato di ArteFatto Teatro – a partecipare a una delle nostre serate, per poterlo così ammirare oltre che per divertirsi con le tante proposte che abbiamo inserito in cartellone. Sono ventuno le compagnie amatoriali coinvolte, per un progetto artistico di alto livello qualutativo».

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune: mail teatrocamploy@comune.verona.it, tel. 045 800 95 49, orari spettacoli, sabato ore 21 e domenica ore 16.30.