Attesi settemila runner per la Verona Marathon: tutti i provvedimenti viabilistici. Tommasi: «Giornata di sport e festa»

Verona corre. E lo sport diventa una festa per tutta la città. Domenica 20 novembre 2022 si svolge la ventunesima Hoka Verona Marathon, con circa settemila runner attesi da tutto il mondo. Un appuntamento che unisce sport, cultura e sociale, grazie alle numerose iniziative collaterali legate alla gara vera e propria. Come sempre c’è spazio per tutti: tre le distanze da correre o camminare nei diversi percorsi da 42 km, 21 e 10, con partenza e arrivo da piazza Bra.

La manifestazione è stata presentata oggi, mercoledì 16 novembre, in municipio dal sindaco Damiano Tommasi. Presenti il presidente di Gaac 2007 VeronaMarathon Stefano Stanzial, per Fidal veneto il consigliere regionale Daniela Malusa, il consigliere di amministrazione di Agsm-Aim Francesca Vanzo, il presidente di Federalberghi Giulio Cavara, per Pastificio Avesani il direttore commerciale Alessandro Chiarini, Daniele Bonacini dell’associazione RoadRunnerHeart e i rappresentanti delle realtà coinvolte nell’evento.

«Queste manifestazioni riescono a far vivere la città in ogni suo aspetto, non solo quello sportivo, con ricadute in termini di attrattività, benessere e promozione delle nostre bellezze e del nostro patrimonio culturale – ha detto il sindaco Tommasi -. Un evento possibile solo grazie ad una macchina organizzativa collaudata, che ogni anno rende possibile questa giornata di sport e festa». Il presidente di Gaac 2007 VeronaMarathon Stefano Stanzial ha aggiunto: «Ci avviciniamo ai numeri pre pandemia. Un evento che richiede una grande capacità organizzativa e di cui ogni anno Verona dà gran prova. Ci tengo a sottolineare l’impegno dei numerosi volontari che rendono possibile questa giornata e il progetto solidale di questa edizione, che vuole dare a tutti la possibilità di praticare sport, anche alle persone amputate».

Principali provvedimenti viabilistici

Per favorire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti, dalle ore 7 alle 15 circa e, comunque, durante le gare, sarà vietato il transito lungo tutto il percorso.

Divieti di sosta con rimozione

È istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione di tutti i veicoli:

Dalle ore 15 di sabato 19 alle 16 di domenica 20 novembre , in piazza Cittadella (tutta l’area in prossimità della rampa d’uscita del parcheggio interrato, ad eccezione dei taxi);

, in piazza Cittadella (tutta l’area in prossimità della rampa d’uscita del parcheggio interrato, ad eccezione dei taxi); Dalle ore 00.00 alle 16 di domenica 20 novembre, in corso Porta Nuova (entrambi i lati, tra via Paglieri e piazza Bra ed aree di carico/scarico e sosta breve sotto l’orologio); lungadige Cangrande (15 stalli di fronte al civico n. 1 lato Adige), via Camuzzoni (primi 10 stalli lato ponte di via Albere in prossimità del civico 9), lungadige Matteotti (tra ponte della Vittoria e via Prato Santo lato fiume Adige), lungadige Rubele (da via ponte Nuovo in direzione del ponte i primi 5 stalli in prossimità dei civici n. 2/4).

Divieti di transito:

Dalle ore 3 alle 15 di domenica 20 novembre , in corso Porta Nuova (tra via Paglieri e piazza Bra), piazza Bra, via degli Alpini;

, in corso Porta Nuova (tra via Paglieri e piazza Bra), piazza Bra, via degli Alpini; Dalle ore 7 alle 12 di domenica 20 novembre , in corso Porta Nuova (tra via Paglieri e Porta Nuova, nella corsia in direzione Porta Nuova)

, in corso Porta Nuova (tra via Paglieri e Porta Nuova, nella corsia in direzione Porta Nuova) Dalle ore 7 alle 15 di domenica 20 novembre, e per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti ancora in corsa, è vietato il transito dei pedoni e dei veicoli (compresi motocicli, ciclomotori e biciclette), in corso Porta Nuova, circonvallazione Oriani, stradone Porta Palio, largo Don Bosco, via San Zeno in Oratorio, rigaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio, via Da Vico, via Lega Veronese, piazza Bacanal, circonvallazione Maroncelli, Porta Palio, viale Galliano, via Piccoli, via Camuzzoni, via San Marco, via Manzoni, attraversamento corso Milano, via Galvani, via dei Ponti, via Pigafetta, ciclabile Camuzzoni, attraversamento via Doria, attraversamento via Quarto Ponte, attraversamento via Faliero, Centro Sportivo Bottagisio, via Rubinelli, diga Chievo, lungadige Attiraglio (direzione Parona e direzione Verona), piazza del Porto, incrocio ponte Catena, lungadige Cangrande, attraversamento via Del Risorgimento, attraversamento piazza Arsenale, lungadige Campagnola, attraversamento piazzale Cadorna, lungadige Matteotti, ponte Garibaldi, via Garibaldi, via Rosa, corso S. Anastasia, piazza delle Erbe, via Cairoli, piazza Viviani, piazza Indipendenza, largo Pescheria Vecchia, via ponte Nuovo, lungadige Rubele, via Leoni, stradone San Fermo, stradone Maffei, largo Divisione Pasubio, viale Colombo, ponte Catena, piazzetta Melvin Jones.

Durante il periodo di limitazione temporanea della circolazione, i veicoli, i velocipedi ed i pedoni non potranno immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti né attraversare la strada. La Polizia Locale ha la facoltà di vietare o consentire il transito e/o la sosta dei veicoli in deroga alla normativa in atto, nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano.

Percorribilità

Dalle ore 7 alle 15 del 20 novembre, in piazza Bacanal viene istituito il senso unico di circolazione, nel tratto compreso e con direzione tra via Pontida e via Porta San Zeno. Fino alle 8 i residenti e i frontisti potranno uscire dalle autorimesse e dai passi carrabili presenti lungo i percorsi di gara, compatibilmente con il posizionamento delle transenne.

Dalle 8 alle 14.30 verrà chiuso l’incrocio di ponte Catena con lungadige Attiraglio, assicurando, comunque, in qualsiasi momento, l’accesso al Pronto Soccorso alle ambulanze ed ai mezzi di soccorso. I residenti, anche nelle vie non direttamente interessate dalla maratona, sono invitati a considerare le loro necessità di spostamento nella giornata di domenica. È vivamente consigliato l’uso delle tangenziali, per evitare l’intersezione con i percorsi di gara.

Attraversamento

Dalle ore 8 alle 15 di domenica 20 novembre, nei momenti in cui non transitano i podisti e il seguito, previa valutazione della Polizia Locale e del personale dell’Associazione Sportiva Verona Marathon, potrà essere autorizzato l’attraversamento del tracciato di gara: in corrispondenza di intersezioni ritenute idonee; ai veicoli degli operatori di assistenza domiciliare, delle opere ed aziende convenzionate col Comune di Verona, impegnati in tale servizio.

Informazioni

URP del Comune di Verona: telefono 045 8077500 e numero verde 800 202525 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17; e-mail: urp@comune.verona.it.

Sito del Comune: www.comune.verona.it; portale viabilità: www.veronamobile.it; social network: twitter.com/veronamobile, sito ufficiale della Maratona: www.veronamarathon.it.

Trasporto pubblico: www.atv.verona.it e app Info Bus Verona.