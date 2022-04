Roberto Pace presidente dell'associazione dentisti italiani di Verona

Roberto Pace guiderà l’associazione nazionale dentisti italiani di Verona. L’elezione è avvenuta al termine dell’assemblea provinciale di Andi che ha proceduto al rinnovo del direttivo per il quadriennio 2022-2025.

«La professione odontoiatrica sta attraversando una fase di profondi cambiamenti - ha spiegato il presidente Pace - scendono infatti del 6,8% i titolari esclusivi di studio ed aumentano dell’8,5% i collaboratori. Molti giovani non scelgono più di avviare un proprio studio monoprofessionale, preferendo altre soluzioni come, ad esempio, quella di collaborare con i colleghi. Le spese di apertura, le difficoltà burocratiche e la gestione di un nuovo studio sono troppo alte. Punteremo, nei prossimi anni, a mettere i giovani al centro della professione dove possono essere protagonisti nel processo del ricambio generazionale di cui la categoria ha bisogno. E sosterremo in ogni modo tutti quegli odontoiatri che metteranno il rapporto fiduciario medico-paziente al centro della propria attività».

La congiuntura economica non è delle più favorevoli. «Molti dentisti stanno passando al regime fiscale forfettario, collocandosi verso le fasce più basse di reddito - ha aggiunto Pace - E parallelamente scende anche, le stime parlano di un 10%, la spesa odontoiatrica delle famiglie che ormai si rivolgono al dentista solo in caso di urgenza».

L'analisi congiunturale di Andi registra come siano diminuite le ore lavorate dai dentisti durante la pandemia. «Il problema è che si sono ridotti anche i tempi dedicati all’attività clinica - ha concluso Pace - a tutto vantaggio degli adempimenti contabili e burocratici cresciuti del 10% in un anno: una condizione che inciderà prima o poi sul costo delle prestazioni».

Il nuovo direttivo di Andi Verona è così composto: Roberto Pace (presidente), Sandro Demonte (vicepresidente), Matteo Negri (segretario sindacale), Franco Zattoni (segretario culturale), Paolo Grillo (tesoriere), Marco Minniti (segretario) e i consiglieri Umberto Luciano, Francesco Oreglia, Francesco Bovolin, Marta Magi, Elena Boscagin, Nicolò Modeno, Mauro Carteri e Michele Mauroner.