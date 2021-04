Sono 176500 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate nel Veronese

Sono 954634 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Veneto alle 23.59 del 2 aprile, secondo quanto riportato dal report di monitoraggio della campagna elaborato della Regione. 24972 quelle inoculate nella giornata di venerdì, 18709 delle quali relative ad una prima dose, mentre 6263 casi si trattava di un ciclo completo.

In Veneto è stato somministrato il 92,4% dei vaccini forniti, 68986 (14,1%) per la prima dose e 265548 (5,4%) per il ciclo completo. Il 72,8% della popolazione veneta over 80 è già stata sottoposta almeno ad una vaccinazione: il grafico sottostante mostra su quali fasce d'età si è concentrata inizialmente la campagna, dando precedenza a quelle ritenute maggiormente a rischio.

L'andamento settimanale vede quasi 150 mila vaccini inoculati in questi giorni.

Nel Veronese, dall'inizio della campagna sono stati somministrati complessivamente 176500 vaccini tra Ulss 9 scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, di cui 6847 nella giornata di venerdì.

