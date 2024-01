Vacanze in campeggio per famiglie con minori e persone over 65 a prezzi speciali grazie al Comune di Verona

Per l’estate 2024 sono oltre 400 le settimane in casa mobile messe a disposizione in Italia e all’estero dal Comune di Verona, per le famiglie veronesi con figli minorenni e per gli anziani, la cui età per le vacanze "over" passa quest’anno da 60 a 65 anni. Come ricordato sempre in una nota di Palazzo Barbieri, il servizio è accessibile solo da chi è in possesso di un Isee inferiore ai 30 mila euro.

Per le famiglie con minori le prenotazioni sono aperte dalle ore 9 di mercoledì 24 gennaio, mentre per gli over 65 dal 16 febbraio. Possono essere effettuate attraverso il sito del Comune di Verona oppure telefonando allo 045 8078637 e 8078635. Programma completo sul sito del Comune nelle pagine del Turismo sociale.

L’iniziativa è stata illustrata dall’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni insieme a Tiziana Zenari delle Iniziative di turismo sociale del Comune di Verona. «Abbiamo introdotto delle condizioni diverse rispetto allo scorso anno, il primo collegato alla popolazione anziana, la cui età di accesso passa da 60 a 65 anni - ha spiegato l’assessora Luisa Ceni -. Si tratta di un adeguamento necessario per allinearsi a quello che ormai da tempo è convenzionalmente considerato l’inizio della terza età. La seconda novità è collegata all’Isee, - ha sottolineato l'assessora Ceni - per privilegiare chi si trova in situazioni meno agiate. Potranno infatti accedere al servizio solo i cittadini residenti nel Comune di Verona con un Isee inferiore ai 30 mila euro. Ricordo che dal 2007 questa tipologia di offerta rappresenta una modalità di turismo molto apprezzata, cresciuta negli anni e scelta da tanti veronesi, perché rappresenta un’esperienza di vacanza decisamente green e più rispettosa dell’ambiente, del paesaggio e del territorio. Nel 2023 hanno usufruito del servizio complessivamente 1.641 persone, di cui 612 minori, a fronte di una richiesta pari a più del doppio delle strutture disponibili».

Vacanze in campeggio in casa mobile

L’iniziativa è rivolta a tutte le famiglie residenti nel Comune di Verona con almeno un figlio minorenne al momento della presentazione della domanda e agli over 65. Consente di trascorrere una settimane al mare nei mesi di giugno, luglio, fine agosto e settembre in varie località di Veneto, Romagna, Toscana, Abruzzo, Puglia e anche in Croazia per famiglie con minori e sul lago di Garda per gli over 65.

Il prezzo a settimana per ciascun alloggio, in base a quanto riferito dal Comune di Verona, varia da un minimo di 219 euro ad un massimo di 499 euro. Le case mobili sono alloggi indipendenti, hanno una superficie di circa 25 metri quadri e sono composte da una cucina dotata di frigorifero, fornello a quattro fuochi, stoviglie e pentolame, una camera matrimoniale, una cameretta con 2/3 letti singoli e un bagno con doccia. La località di soggiorno è da raggiungere con mezzi propri.

Un progetto di successo

Stando ai dati forniti dal Comune di Verona, in sedici anni, tramite il servizio dell’Ufficio turismo sociale, sono partite per i campeggi di tutta Italia e Croazia oltre 1.900 famiglie e oltre 400 nuclei di anziani, a dimostrazione di quanto è cresciuta la propensione a trascorrere le proprie vacanze all’aperto e nel verde. La vacanza in casa mobile è infatti la scelta ideale per chi predilige ampi spazi all’aperto, il contatto con la natura e tutti i servizi forniti dai campeggi, dalla piscina all’animazione all’eventuale servizio di ristorazione, con il vantaggio di un alloggio fornito di tutte le comodità.