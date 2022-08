Tommasi incontra il console generale cinese Kan Liu: «Manterremo saldo il gemellaggio con la città di Hangzhou»

Il sindaco Damiano Tommasi ha incontrato a Palazzo Barbieri il console generale cinese Kan Liu, ed è stato poi invitato alla festa per la nomina del nuovo presidente dell’associazione principale dei cinesi di Verona al ristornante “3Angle”, dove è intervenuto insieme al presidente della Provincia Manuel Scalzotto e rappresentanti di associazioni cinesi di altre province. Collaborazione, inclusione e importanza del rapporto tra Verona e la comunità cinese, che conta ben 12 mila persone, sono stati temi toccati durante il meeting, nel quale è stata ufficializzata anche la nomina di Jin Xiaoyin come nuovo presidente dell'Associazione.

Dal 2018 Verona è gemellata con la città cinese Hangzhou, a seguito di un patto di amicizia siglato nel 2005, un legame di storia e cultura che unisce Italia e Cina, rispettivamente al primo e secondo posto al mondo per numero di siti iscritti nel patrimonio dell’umanità dall’Unesco. «La comunità cinese ha una presenza importante all’interno della nostra collettività e del nostro mondo del lavoro – ha affermato il sindaco Tommasi -. Svolge un ruolo molto più importante di quello che si percepisce e che si conosca creando, a volte ingiustamente, diffidenza. Conoscere dunque è un’azione fondamentale, come primo passo per favorire l’inclusione e l’amicizia».

Lo stesso primo cittadino scaligero Damiano Tommasi ha poi aggiunto: «È un dovere per le istituzioni e per la comunità promuovere tutti i momenti di incontro che possano favorire l’inserimento e la collaborazione nella vita sociale veronese. Un esempio possono essere il mondo della scuola e dello sport, situazioni nelle quali i nostri ragazzi e figli trascorrono insieme del tempo. Come amministrazione ci prenderemo questo impegno, continuando il lavoro che è stato fatto da chi ci ha preceduto. Per noi è una grande responsabilità, - ha concluso il sindaco Tommasi - e vogliamo continuare ad essere ponte tra l’esperienza e la storia delle due culture, mantenendo sempre saldo il gemellaggio e l’amicizia di lunga data che ci legano alla città di Hangzhou».