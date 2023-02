TedxVerona, disponibili i biglietti. «Vogliamo ispirare nuovi punti di partenza»

Alle 15 di oggi, 22 febbraio, saranno aperte le vendite dei biglietti della sesta edizione di TedxVerona. L'evento si terrà in Gran Guardia il 13 e 14 maggio ed i biglietti saranno disponibili sul sito ufficiale.

TedxVerona comincia a prendere forma e sono già stati rivelati i nomi di alcuni protagonisti. Sul palco domenica saliranno per il loro talk Ernesto Maria Ruffini, avvocato tributarista e direttore dell'Agenzia delle Entrate, e Emma Nolde, cantautrice classe 2000. Anche per quanto riguarda la giornata del sabato e i suoi laboratori sono usciti i primi titoli: Vera Gheno, sociolinguista, saggista e divulgatrice, Giulia Tosato, event & community manager e la creativa Flavia Brevi approfondiranno il tema della comunicazione alla tavola rotonda "Comunicazione Inclusiva: istruzioni per l’uso". E ci si potrà immergere nel mondo del podcasting con Gianpiero Kesten (autore del podcast Cose Molto Umane, premiato come miglior podcast italiano 2021) con il suo workshop "Corso (di sopravvivenza) di podcasting".

Tutti gli ospiti interagiranno con il tema di quest’anno "Yes". «Per TedxVerona - ha spiegato l'organizzazione - "Yes" non è solo una risposta: è la lente attraverso cui guardare il futuro, la sostenibilità, la cultura, la diversità, la creatività, la tecnologia. Grazie ai nostri speaker e ai nostri lab, vogliamo ispirare nuovi punti di partenza quotidiani, linfa vitale insostituibile per chiunque voglia andare oltre l’ordinario, sperimentare e non smettere mai di interrogarsi».

Con il badge di partecipazione, si può accedere ai momenti di networking (colazione, lunch e coffee break) e si riceve la shopper ufficiale con la t-shirt e i gadget offerti dai partner. Queste le tipologie di biglietti acquistabili: ticket per sabato 13 e domenica 14 a 100 euro; ticket solo per sabato a 45 euro (25 euro per gli studenti); ticket solo per domenica a 65 euro (35 euro per gli studenti).