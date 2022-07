Trenta tablet in dono al Centro Educativo "Accavolante" di San Pietro di Morubio

Il Centro Educativo per l’Integrazione Scolastica e Sociale “Accavolante” festeggia la fine dell'anno scolastico con una donazione di trenta tablet, donati dal titolare della Pizzeria Antico Casale di San Pietro di Morubio, Mattia Bezzetto, e verranno utilizzati per le attività con gli alunni che frequentano il centro. “Accavolante” è un servizio dell’UOC Disabilità Non Autosufficienza del Distretto 3 dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, è accreditato e affidato alla Fondazione Gobetti di San Pietro di Morubio e la gestione operativa è affidata dalla Cooperativa Emmanuel.

La finalità del centro consiste nella promozione delle relazioni esistenti tra le persone con disabilità e i contesti di vita attraverso un lavoro integrato tra scuola, servizi socio sanitari, famiglia e comunità. Il Centro, attraverso l’equipe composta da Coordinatore psicologo, Educatore Professionale e Psicomotricista, coadiuvati da Operatori socio sanitari, offre valutazioni psicopedagogiche, elaborazione dei Progetti educativi individualizzati (PEI) per ogni allievo, interventi psicopedagogici ed educativo-abilitativi, attività psicomotoria e nell’area delle autonomie personali e sociali, consulenza alla scuola, consulenza e sostegno alle famiglie, percorsi di informazione e formazione per i genitori, attività socio-ricreative-espressive, attività occupazionali e di laboratorio, vitto e trasporto.

Alla cerimonia di consegna, che si è svolta nella mattinata di venerdì, erano presenti il sindaco di San Pietro di Morubio, dott. Corrado Vincenzi, l'assessore alle Politiche Sociali, Giorgio Malaspina, il direttore dell'UOC Disabilità Non Autosufficienza dott.ssa Luisa Andreetta, il coordinatore sociale del distretto 3, Dr.ssa Nicoletta Chiavegato, il presidente della cooperativa Emmanuel, Stefano Fiorini e il presidente della fondazione Gobetti, dott. Tomas Chiaramonte.