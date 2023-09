«Sul silenzio», prima lettera pastorale del vescovo Domenico Pompili

Ieri, 8 settembre, il vescovo di Verona Domenico Pompili ha simbolicamente consegnato a tutti i fedeli la sua prima lettera pastorale da quando è alla guida della diocesi scaligera.

Il documento si concentra sul tema del silenzio e introduce alcuni indirizzi pastorali ed ecclesiali su cui l’intera chiesa di Verona è chiamata a riflettere. «In un contesto in cui il rumore sembra avere la meglio, in cui le parole perdono di significato, la nostalgia del silenzio e l’aspirazione a ritrovarlo si acuiscono - si legge nell'introduzione della lettera - Il silenzio libera dal peso di dover stare sempre sul chi-va-là, restituendoci a una intensa percezione del mondo, lontano dal disincanto in cui si perde l’orizzonte».

Ieri sera, al termine della messa in cattedrale, Pompili ha reso disponibile la lettera, le cui copie saranno distribuite nei vicariati e nelle parrocchie dalle prossime settimane. Già da oggi, però, il messaggio può essere scaricato dal sito della diocesi di Verona e verrà pubblicato integralmente sul settimanale diocesano Verona Fedele.