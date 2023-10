Gli studenti universitari gratis a teatro grazie all'accordo Esu-Salieri

Quindici posti gratuiti al Salieri per gli studenti universitari dei Comuni della pianura veronese iscritti all’ateneo scaligero. Esu fa sapere di aver siglato la convenzione con la Fondazione Salieri per garantire l’accesso a otto spettacoli inseriti nel calendario 2023/24 del teatro legnaghese. Gli eventi oggetto dell’accordo sono: il "Concerto inaugurale" del 12 novembre, "Ma per fortuna che c’era il Gaber" del 25 novembre, "Callas Callas Callas" del 2 dicembre, il "Concerto di fine anno" del 30 dicembre, "Enrico Pieranunzi Trio&Orchestra" del 23 febbraio, "Around Astor" del 22 marzo, "L’uccello di fuoco" dell’11 aprile e "Disney in Concert" del 7 maggio.

La convenzione prevede che vengano garantiti agli studenti in possesso della “Carta Esu” 15 posti gratuiti in platea per ciascuno spettacolo. Un accordo che segue una valutazione da parte dell’Ente per il diritto allo studio veronese che si occupa, oltre che degli alloggi, anche di promuovere la cultura e lo sport. «Dati alla mano, abbiamo fatto un calcolo degli studenti e delle studentesse della pianura veronese che frequentano i corsi a Verona - ha spiegato il presidente, Claudio Valente -. Nei soli comuni dell’ex Ulss 21 sono 1.750. Se non tutti, buona parte sono pendolari. Per il capoluogo abbiamo già degli accordi per degli eventi culturali, a cui accedono soprattutto gli studenti che risiedono in città o nella cintura. L’area sud della provincia era completamente scoperta. Con questa convenzione pilota colmiamo una lacuna territoriale anche grazie alla disponibilità della Fondazione Salieri e del Presidente Federico Melotto».

«Per la Fondazione Salieri è motivo d'orgoglio aver siglato questo accordo con Esu - ha dichiarato Federico Melotto, presidente della Fondazione - perché ci consentirà di coinvolgere maggiormente un pubblico giovane. Per noi, infatti, è vitale riuscire a intercettare chi a Teatro, soprattutto in questi ultimi anni, non viene più o viene molto di rado come ad esempio i giovanissimi, magari in difficoltà di fronte ai prezzi dei biglietti. In questo senso le agevolazioni economiche possibili grazie alla collaborazione con Esu, che ringrazio, potranno esserci di grande aiuto».

Nei soli Comuni di Legnago, Cerea e Bovolone sono quasi 700 gli studenti universitari dell’Ateneo scaligero. «È corretto ricordare che i posti sono a disposizione di tutti gli studenti iscritti a Verona - ha aggiunto il presidente Valente -, sebbene ci aspettiamo, ovviamente, che ad accedervi siano soprattutto quelli che risiedono nei Comuni vicini a Legnago». Le modalità di consegna dei biglietti sono in fase di definizione e verranno rese note nei prossimi giorni sul sito di Esu.