Il progetto Erasmus arriva in Comune a Verona: 50 studenti accolti dall’assessore alle Politiche giovanili

Non si sono risparmiati in domande e riflessioni, anche su temi non proprio semplici come gli aiuti internazionali e gli investimenti per la riforestazione. Ieri in sala Gozzi a "fare dibattito" sono stati gli studenti e insegnanti del progetto Erasmus "The ways of Europe-Via Postumia", lo scambio scolastico che ha coinvolto una classe terza del liceo Scientifico Fracastoro con i colleghi spagnoli dell’istituto IES Plaza de la Cruz (Pamplona-Spagna), Lycée Branly (Amiens-Francia) e Sek Atlantico (Pontevedra-Spagna). Ad accoglierli l’assessore alle Politiche giovanili e di Partecipazione Jacopo Buffolo, che non ha esitato a dialogare con loro in quello che è stato il suo primo impegno ufficiale nell’ambito degli Scambi Internazionali.

«Il fatto di avere in Consiglio comunale ben 6 consiglieri under 30 è senza dubbio un forte input a far salire di priorità i temi legati a giovani – ha detto l'ass. Buffolo -. Proprio di recente abbiamo partecipato ad un bando europeo legato all’Erasmus per un progetto che si concretizzerà l’anno prossimo. Fa molto piacere vedere tanta partecipazione e interesse su temi di attualità trasversali e che valicano i confini nazionali, fare parte di una comunità è anche saper chiedere, se c’è una necessità è giusto farla emergere».

Gli studenti stranieri, ospiti a Verona dal 24 settembre presso i loro coetanei veronesi del Liceo “G. Fracastoro”, hanno percorso a piedi parti della via Postumia nel tratto da Verona a Mantova, per uno scambio linguistico incentrato sul turismo lento. Nella città scaligera i ragazzi hanno visitato i principali monumenti cittadini. Partiranno domenica dopo la tappa a Venezia.