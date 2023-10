Animalisti manifestano al Catullo: «In Trentino uccidono orsi e lupi»

A una settimana dalla sua rielezione a presidente della Provincia Autonomia di Trento, gli animalisti hanno subito voluto manifestare contro Maurizio Fugatti. Intorno alle 13 di ieri, 29 ottobre, i militanti di 100% Animalisti hanno tentato di occupare simbolicamente l'aeroporto Catullo di Verona, che in piccola parte è di proprietà anche della Provincia Autonoma di Trento.

La polizia ha però impedito agli animalisti di esporre il loro striscione all'interno dell'aeroporto. E così gli attivisti l'hanno srotolato vicino all'entrata ricevendo consensi dai viaggiatori di passaggio. L'associazione 100% Animalisti ha voluto mandare un messaggio soprattutto ai turisti, scrivendo in inglese nello striscione esposto ieri: «In Trentino uccidono orsi e lupi e il governo italiano approva! Aiuto!».

«La conferma di Fugatti alla guida della Provincia di Trento non apre certo buone prospettive per gli animali - ha commentato l'associazione animalista - Certo continuerà nella linea di distruzione dell'ambiente, come piace ai suoi elettori: cacciatori, speculatori e allevatori. Purtroppo l'opposizione, che pure esiste ed è numerosa, non riesce a trovare un momento di unità. Per questo è necessario continuare con maggior forza il boicottaggio dell'economia regionale, e le azioni di protesta contro la politica fugazziana».