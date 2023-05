/ Piazza del Popolo

A Borgo Milano e San Michele raddoppia orario di apertura dei servizi demografici

In Piazza del Popolo, sportelli aperti il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13. In Via Sogare, il giorno di apertura non sarà più il lunedì ma il martedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17