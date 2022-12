Sistemato vialetto al Parco del Sorriso. «Intervento per far rivivere i giardini»

Si sono conclusi i lavori che hanno ripristinato il camminamento del Parco del Sorriso di Piazza Zara in Borgo Roma a Verona. I mattoni dei vialetti del campo giochi erano stati asportati e impedivano a carrozzelle e passeggini di attraversare in sicurezza e frequentare il parco. «Questo campo giochi è una preziosa area verde collocata in una delle parti più densamente abitate di Borgo Roma e la sistemazione dei vialetti può essere il primo intervento per riqualificare e far rivivere il parco e i giardini di Piazza Zara», ha commentato il consigliere comunale del Partito Democratico Michele Bresaola.

«Sono luoghi dove la percezione di insicurezza da parte dei cittadini, soprattutto in orario notturno, ne svilisce la funzione di aggregazione sociale - ha aggiunto il consigliere PD - È opportuno analizzarne i motivi e pianificare iniziative per favorire la frequentazione positiva di questi spazi pubblici. Sono molto contento per la rapidità di esecuzione dell'intervento e per l'interessamento mostrato dall'assessore Federico Benini e spero che possa essere risolto anche il problema dei giardini di Via Calvi, Via Volturno e Via Gorizia, dove la pavimentazione dei camminamenti, sollevata, costituisce una barriera architettonica pericolosa per tutti gli anziani e le famiglie che frequentano i giardini».