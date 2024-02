Zone 30, attraversamenti pedonali protetti e isole spartitraffico: gli interventi a Verona per aumentare la sicurezza stradale

«Massima priorità alla sicurezza dei pedoni, soprattutto a quelli che entrano ed escono dalle scuole, bambini, ragazzi e genitori che devono poter avere attraversamenti pedonali sicuri». Così viene presentato dal Comune di Verona il piano di interventi per migliorare la sicurezza stradale e in particolare nei pressi degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole. In base a quanto si apprende sono otto, una per Circoscrizione, le aree critiche individuate nei pressi di luoghi dedicati ai bambini come scuole o parchi, dove è carente la presenza di supporti per garantire la protezione di studenti e pedoni. Secondo quanto riferito dal Comune, la giunta ha approvato martedì 13 febbraio il progetto di fattibilità tecnico economica delle opere che ora permette di calendarizzare e appaltare i cantieri, programmandone l’avvio a fine l’estate.

Il progetto, più nel dettaglio, prevede la realizzazione di «attraversamenti protetti, l’ampliamento delle zone di sosta dei pedoni, la moderazione del traffico (zone 30) e la realizzazione di isole spartitraffico». I fondi, spiega sempre la nota di Palazzo Barbieri, arrivano dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nell’ambito del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030, che tramite apposita convenzione, ha assegnato al Comune «il contributo di 283 mila euro». Stando a quanto annunciato, i lavori «inizieranno a fine agosto 2024 e si concluderanno entro marzo 2025». Gli interventi previsti riguarderanno via Lega Veronese in 1^ Circoscrizione, via Nievo in 2^, via Bassone in 3^, via Mantovana in 4^, via Scuderlando in 5^, via Cipolla in 6^, via Monti in 7^ e via della Chiesa a Novaglie in 8^.

Benini: «Doveroso partire dalle zone vicine alle scuole»

«Abbiamo individuato un attraversamento pedonale per ciascuna Circoscrizione, in alcuni casi si interviene in strade molto trafficate come le vie Mantovana e Scuderlando dove limitare la velocità dei veicoli andrà a beneficio di tutti gli utenti della strada - ha spiegato l’assessore alle strade Federico Benini -. Ci è sembra doveroso partire dalle zone vicine alle scuole, il progetto prevede lavori differenti in base alle situazioni attuali, per alcune aree vengono realizzati attraversamenti nuovi e si interviene anche sui parcheggi. Il tutto per migliorare la fruibilità degli spazi vicini alle scuole e soprattutto per renderli sicuri a tutti i tipi di utenza».

In merito è poi intervenuto anche l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari: «Massima priorità alla sicurezza stradale e a tutti gli interventi che portano ad una riduzione della velocità nei tratti urbani, che sappiamo essere una delle principali cause di incidentalità. Sappiamo che in molti quartieri le auto transitano a velocità molto sostenuta, questi interventi vanno nella direzione che auspichiamo, cioè aumentare le Zone 30 nei quartieri a vantaggio della sicurezza stradale e soprattutto in corrispondenza degli istituti scolastici».

Le opere nel dettaglio

Di seguito riportiamo gli interventi in programma approvati dalla giunta comunale: