Oltre 3700 persone assistite per il Covid-19, 12 mila in totale: il Servizio Psicologico “inOltre” compie 9 anni

Il Numero Verde era stato istituito nel 2012 per dare sostegno agli imprenditori del Veneto colpiti dalla crisi economica, sviluppandosi poi per dare aiuto a tutte le persone in difficoltà: da marzo 2020 è andato in soccorso dei cittadini preoccupati dall'emergenza sanitaria

La prima telefonata con una richiesta di aiuto arrivò il 12 giugno 2012: in questi giorni compie 9 anni il Numero Verde 800334343, il Servizio Psicologico “inOltre”, attivato su input diretto del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per dare sostegno agli imprenditori veneti che affrontavano le difficoltà della crisi economica.

Con il passare del tempo, il servizio è cresciuto e si è dedicato a tutte le persone in difficoltà, con gli psicologi della Regione sempre reperibili telefonicamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Da allora sono stati gestiti 12.620 colloqui psicologici telefonici, e accompagnati con percorsi dedicati di presa in carico da parte della sanità regionale, e con interventi personalizzati 883 cittadini.

«Da marzo 2020 – ricorda Zaia – l’800334343 è stato "Il Servizio Psicologico per il Covid-19’ per la Comunità Veneta". Gli psicologi di InOltre e la dottoressa Emilia Laugelli che li dirige sono stati un punto di riferimento in uno dei periodi più difficili della nostra storia e hanno assistito 3.780 persone che avevano paura del virus, che temevano per il loro futuro lavorativo, che faticavano a reggere il peso di lunghi periodi di divieti e chiusure e di una vita quotidiana stravolta anche negli aspetti più semplici. Così come negli altri 12.620 casi gestiti dalla sua nascita si può dire che, con InOltre, siamo riusciti anche a salvare delle vite o, comunque, ad aiutare migliaia di persone a ritrovare un loro equilibrio. Festeggiare il compleanno di un servizio salvavita come questo è davvero emozionante».

Il servizio inOltre è uno snodo della rete dei servizi sociosanitari e si relaziona con tutti i servizi utili alle persone in difficoltà: ad esempio i servizi sociali dei Comuni, le Caritas e le associazioni di categorie, ed interviene con efficacia, accompagnando il paziente anche con interventi di mediazione.

Gli utenti che si sono rivolti all’800334343 in questi nove anni sono stati per il 42% maschi, per il 58% femmine. Interessante la suddivisione per fasce d’età: il 16% di chi ha chiamato aveva fra i 14 e 30 anni; il 34% fra i 31 e i 50; il 33% fra i 51 e i 70; il 16% delle chiamate sono di persone che hanno più di 71 anni.