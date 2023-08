Si avvicina l'inizio della scuola e Sona investe oltre 450mila euro nella riqualificazione delle strutture

L’inizio dell’anno scolastico è ormai prossimo e nel Comune di Sona gli studenti verranno accolti in strutture scolastiche nuove o oggetto di riqualificazione da parte dell’Amministrazione, che ha investito 457mila euro nelle scuole di capoluogo e frazioni.

Tra gli investimenti più significativi, quello pari a 302 mila euro per i lavori di completamento interni ed esterni della scuola primaria Silvio Pellico di Lugagnano che ospiterà nel nuovo plesso di via Carducci, dal prossimo settembre, tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, come racconta la vicensindaco e assessora alla Scuola, Monia Cimichella: «Siamo felici di aprire l’anno scolastico con questa grande novità. Abbiamo accelerato i tempi di consegna originariamente previsti a dicembre 2023 e desidero ringraziare, a nome dell’intera amministrazione, il Comitato Genitori di Lugagnano e le associazioni del territorio che si sono rese disponibili ad aiutarci per il trasloco. Quanto risparmiato verrò investito per l’acquisto di nuovo materiale scolastico».

Il completamento della Pellico 2 ma non solo, come spiega il sindaco del Comune di Sona, Gianfranco Dalla Valentina: «Il polo scolastico Silvio Pellico è la concretizzazione di un progetto fondamentale per la frazione, per il cui completamento abbiamo destinato parte consistente dell’avanzo di amministrazione del bilancio 2022. Il prossimo passo sarà quello di realizzare il parcheggio a servizio della scuola. Ma non è tutto: 95mila euro sono destinati alla manutenzione straordinaria delle scuole primarie, con priorità alla messa in sicurezza della struttura di Palazzolo che richiedeva interventi su vetrate, uscite di sicurezza, presidi antincendio e centrale termica, oltre alla tinteggiatura e realizzazione di sistemi ombreggianti delle aule, altri 60mila euro riguardano la manutenzione della secondaria di Sona, per la sostituzione di vetrate non adeguate, il rifacimento dei servizi igienici e il consolidamento del muro di sostegno della scuola».