Reintegrato dipendente "aggressivo", sciopero nella logistica della Coca Cola

Allo stabilimento della Coca Cola di Nogara sta continuando anche questa mattina, 14 settembre, lo sciopero ad oltranza di un gruppo di lavoratori e lavoratrici della logistica. La protesta è cominciata ieri pomeriggio e vi hanno preso parte una cinquantina di dipendenti dell'appalto logistica-magazzino.

Lavoratori e lavoratrici si oppongono al reintegro sul posto di lavoro di un ex caporeparto che era stato allontanato a seguito di un'aggressione ai danni di un delegato sindacale della Filt Cgil. Lo stesso sindacato ha fatto sapere che l'ex caporeparto reintegrato «è noto per i suoi metodi aggressivi, fatti di insulti e minacce che talvolta sfociano in vere e proprie aggressioni fisiche. A suo carico risultano esserci sei denunce di aggressione, di cui almeno una ancora in corso e passibile di effetti giudiziari».

L'uomo è stato demansionato, ma i colleghi dell'appalto logistica della Coca Cola di Nogara non si sentono sicuri a lavorare fianco a fianco con lui. La proposta degli scioperanti è quindi che l'ex caporeparto vengo spostato in un reparto più isolato e la loro protesta andrà avanti finché la cooperativa titolare dell'appalto non troverà una soluzione efficace.